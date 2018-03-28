Suudi Veliaht Prens Selman'dan Dikkat Çeken Açıklama: Komünizmi Durdurmak için Vahabiliği Yaydık

Veliaht Prens ilan edilmesinin ardından önce aile içinde pek çok ismi tasfiye eden, ardından ülkede reform dalgası başlatan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın çarpıcı bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı.

Hüsnü Mahalli, Muhammed bin Salman'ın itirafını ''Büyük itiraf: Suudi kralın oğlu ve veliaht Muhammed :'Müttefikler istedi diye komünizmi durdurmak için Vahabiliği yaydık'.'' diye duyururken 'İslam aleminde her şeyi anlatıyor.' notu ile paylaştı.