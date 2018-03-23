Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'nın kardeşi Khalid bin Salaman al-Saud'ın Amerikanın Virginia eyaletinde 12 milyon nakit ödeyerek sekiz odalı bir saray aldığı belirtildi.

SAATİ 30 BİN DOLAR OLAN 767 TİPİ JET KİRALADI

Dailmail gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi olan Khalid, büyükelçiliği sırasında yaklaşık sekiz milyon dolarlık bir harcama yaptı ve saati 30 bin dolara 767 tipi jet kiraladı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDİLDİĞİ VURGULANMIŞTI

Geçen kasım ayında yolsuzluk ile mücadele edip devletin farklı kademelerinde görevli kişilerden ülkenin yaklaşık 100 milyar dolarını kurtardığını iddia eden Suudi rejimi için bu harcamalar utanç olabilir.