Suudi Veliaht Prens Cezayir Ziyaretine Başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından çıktığı ilk yurt dışı turu kapsamında Cezayir'e geldi.

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden MBS'yi başkentteki Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri karşıladı.

Cezayir resmi radyosunun haberine göre, MBS Cezayirli yetkililerle iki ülke arasında iş birliği, petrol piyasasındaki gelişmeler ve Arap dünyasını ilgilendiren bazı konuları görüşecek.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, iki ülkenin akaryakıt, petrokimya, tarım, sanayi, turizm, bilgi ekonomisi gibi Cezayir hükümetinin yatırımı desteklediği sektörlerde ortaklık kurulması amaçlanıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin geçen nisan ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 13. Ortak Komisyon toplantılarında yapılan çalışmalara hız vereceği vurgulandı.

Öte yandan Veliaht Prens'in ziyareti ülkedeki birçok çevrelerce eleştirilere neden oldu. Bazı siyasi parti ve kişilerin eleştirilerinde uluslararası toplumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada gerçekleşmesi nedeniyle ziyaret "zamansız" olarak nitelendirildi.

Veliaht Prens, 22 Kasım'da Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna çıkmış ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin'i ziyaret etmiş ve son olarak da Moritanya'ya gitmişti.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

Washington Post gazetesi, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia etmişti.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı. Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani ismi öne çıkmıştı.

ABD'li gazeteci Courtney Radsch, geçen ay Washington'da düzenlenen bir panelde, Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kişileri belirlemek için ABD'li şirket ve yazılımlara milyonlarca dolar harcadığını ileri sürerek, "Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip, bir Amerikalı şirket tarafından satılan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." demişti.