Suudilerin Julian Assange'ı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman 3 Ay Sonra Kral Olacak

2 milyonun üzerinde takipçisiyle Twitter'de Suudilerin Julian Assange'ı olarak nam salan Mujtahid, yakın zamanda konuyla ilgili bir kaynaktan edindiği bilgiyi Twitter üzerinden paylaşarak Veliaht Prens'in üç ay içinde taht için hazırlanabileceğini öne sürdü.

KRAL SELMAN TAHTTAN İNİYOR

Arapça olarak atılan tweet'te "Muhammed bin Selman'a yakın çevreler onun Trump ve Jared Kushner ile işbirliği yaparak Kral Selman'ı yerine geçmek üzere 4 Temmuz'da tahttan indirebileceğini açığa vurdu" yazıldı.

Muhjtahid aynı zamanda ismi açıklanmayan kaynağın Veliaht Prens'in tarih olarak neden 4 Temmuz'u seçtiğine açıklık getirmediğini de belirtti.

"KORKMUYOR MUSUNUZ" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

2015 yılında BBC, Mujtahid'e ulaşmayı başardı. Kendisi kraliyet ailesinin içinden, istihbarat, askeriye ve din otoriteleri çevresinden kaynakları olduğunu adaletsizlik, yolsuzluk ve ikiyüzlülüğü açığa vurmayı misyon edindiğini ifade etti. Kendisine o dönem yöneltilen "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise kraliyet ailesinin kendisini tanıdığından emin olduğunu ve bir skandalın patlak vermesinden korktukları için kimliğini açığa vurmadıklarını dile getirmişti.

SALMAN'IN 3. EŞİNDEN OLAN EN BÜYÜK OĞLU

31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Salman, Kral Salman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu.

Suudi prenslerinin çoğunun aksine eğitimini Suudi Arabistan'da tamamladı.

Bir dizi devlet oragınında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okudu.

Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunuyor.

Babası tahta çıktığından beri, Suudi Prensi Muhammed bin Salman istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. Artık babasının sadece bir adım gerisinde.