Suudi Veliaht Prens Arjantin'de Çin Devlet Başkanı ile Görüştü

BUENOS Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Veliaht Prens bin Selman'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştüğü sırada çekilen fotoğraflara yer verildi.

Haberde, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

G20 Zirvesi'nde Veliaht Prens bin Selman liderliğinde Suudi Arabistan'ı temsil eden heyette, Bakanlar Kurulu üyesi devlet bakanları İbrahim el-Assaf ve Mesaid el-Ayban, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasebi, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ile Kraliyet Divanı Müsteşarı ve Suudi Arabistan'ın G20'deki Genel Sekreteri Fahd el-Mübarek gibi üst düzey birçok isim yer alıyor.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle okların yöneldiği bin Selman'ın Arjantin'e gitmeden önce çıktığı Arap ülkelerini kapsayan bölge turu, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.