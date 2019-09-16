Suudi tesislerine drone saldırısı sonrası petrol fiyatları yüzde 20 arttı
Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı neticesinde düşen üretim sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi. Şii Husiler 10 insansız hava aracıyla cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya saldırı düzenlemişti
Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı neticesinde düşen üretim sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Şii Husiler 10 insansız hava aracıyla (İHA) cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya saldırı düzenlemişti. Euronews.com'da Görüntüle