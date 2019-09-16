Suudi tesislerine drone saldırısı sonrası petrol fiyatları yüzde 20 arttı

Suudi tesislerine drone saldırısı sonrası petrol fiyatları yüzde 20 arttı

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı neticesinde düşen üretim sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi. Şii Husiler 10 insansız hava aracıyla cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya saldırı düzenlemişti

16.09.2019 08:30
Suudi tesislerine drone saldırısı sonrası petrol fiyatları yüzde 20 arttı

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı neticesinde düşen üretim sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.


Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Şii Husiler 10 insansız hava aracıyla (İHA) cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya saldırı düzenlemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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