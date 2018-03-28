Suudi Şirketler ile ABD Şirketleri Arasında 16 Milyar Dolarlık Anlaşma

Suudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD ziyaretiyle iki ülke şirketleri arasında 16 milyar dolarlık 36 mutabakat zaptı imzalandı. Alınan bilgiye göre her iki ülkeden büyük şirket yöneticilerinin ve bazı Suudi yetkililerin katıldığı iş forumu çerçevesinde 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandı. - İSTANBUL