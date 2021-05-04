Suudi şirketi ACWA Power, Özbekistan'da Orta Asya'nın en büyük rüzgar santralini kuracak
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Suudi şirketi ACWA Power, Özbekistan'da Orta Asya'nın en büyük rüzgar santralini kuracak

Suudi şirketi ACWA Power, Özbekistan'da Orta Asya'nın en büyük rüzgar santralini kuracak
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'dan ACWA Power şirketi ile Özbekistan hükümeti arasında Karakalpakistan bölgesinde 1.500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşaatına ilişkin anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan'dan ACWA Power şirketi ile Özbekistan hükümeti arasında Karakalpakistan bölgesinde 1.500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşaatına ilişkin anlaşma imzalandı.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı, Enerji Bakanlığı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Suudi enerji şirketi yetkilileri imzaladı.

Anlaşmaya göre, Suudi şirketi, Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesinde 1.500 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi projesini hayata geçirecek ve işletecek. Santral, devreye alındıktan sonra Orta Asya bölgesindeki en büyük rüzgar santrali olacak. Santralin, bölgedeki yaklaşık 4 milyon ailenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Şerzod Hocayev, hükümetin 2030 yılına kadar ülkedeki elektriğin yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflediğini aktararak, ACWA Power'ın bu projesinin ülkenin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

ACWA Power Başkanı Mohammad Abunayan da projenin hayata geçirilmesinin Özbekistan'ın kalkınmasına ve enerji sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, projenin ACWA Power şirketinin, yenilenebilir enerjiyi geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Özbekistan gibi hızla büyüyen pazarlardaki yerini pekiştireceğini vurguladı.

ACWA Power, daha önce Özbekistan'ın Buhara ve Nevai bölgelerinde 500'er megavat kapasiteli 2 rüzgar santrali ile Sirderya bölgesinde 1. 500 megavat kapasiteli termik santral inşaatına ilişkin anlaşmalar imzalamıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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