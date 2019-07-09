Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında

Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında

Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi hakim karşına çıkıyor. Aralık 2017’den beri hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı

Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında

Fransa'da Paris'teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi Hassa hakim karşına çıkıyor.

Aralık 2017'den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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