Suudi Prens Talal: "Suudi Arabistan'a Kaşıkçı Olayını Çözmesi İçin Zaman Verin"

Milyarder iş adamı Suudi Prens Velid bin Talal, konuk olarak katıldığı 'Sunday Morning Futures' adlı programda, Suudi Arabistan'a Kaşıkçı olayını çözmesi için zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Prens Velid bin Talal Amerikan Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures" adlı programa dün konuk olarak katıldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair açıklamalarda bulunan Prens Talal, olayı çözmesi için Suudi Arabistan'a zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Prens Salman'ın verdiği iddialarının doğru olmadığını söyleyen Prens Talal, Başkonsolosluğa gelenlerin Cemal Kaşıkçı'yı ülkeye dönmeye ikna etmek istediklerini düşündüğünü söyledi. Kaşıkçı'nın sadece arkadaşı olmadığını, kendi finanse ettiği Al-Arab kanalında çalıştığını söyleyen Prens Talal, Kaşıkçı'nın ailesine tekrar başsağlığı diledi. Kaşıkçı'nın büyük bir devrimci olduğunu söyleyen Prens, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda meydana gelen olayın korkunç ve trajik olduğunu, Suudi Arabistan'ın bu olayı çözeceğini ama süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Talal, "Suudi Arabistan bu olayı çözecek ama olay hakkındaki soruşturmayı bitirene kadar bize zaman verin, sonrasında Suudi Arabistan Hükümeti açıklama yapacak" dedi.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz sene yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 prensten biri olan Suudi Prens Velid bin Talal gözaltıların yıl dönümüne denk gelen günde yaptığı açıklamada, ülkesinde yolsuzluk olduğunu ve insanların haklı olarak gözaltına alındığını, bunun gerekli olduğunu söyledi. Yapılanın yanlış anlaşılma olduğunu, affedildiğini ve unutulduğunu söyleyen Prens Talal, Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler içinde olduklarını belirtti.

Prens Salman'ın Suudi Arabistan'da çok yönlü değişiklikler yaptığını söyleyen Prens Talal, değişikliklerin devrim niteliğinde olduğunu ve bunların gerçek olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz sene başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın 4 Kasım 2017'de imzaladığı kararname ile 11 prens ve onlarca bakanın bulunduğu 200 kişi gözaltına alınmıştı. Riyad'da bir otelde alıkonulan prens ve bakanlar 31 Ocak 2018'de ise serbest bırakılmıştı. - CALİFORNİA