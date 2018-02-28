Suudi Prens'den ABD'ye Ziyaret

Suudi Prens Bin Selman'ın 19-22 Mart arasında ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suudi Hükümet, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud'un 19-22 Mart tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Suudi Prensin, Washington, New York ve Boston'u ziyaret edeceği ve ziyaretinin ayrıntılarının henüz netleşmediği aktarıldı. Ayrıca Suudi Prens, 7 Mart'ta İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyaretinde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile toplumsal reformlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak. - RİYAD