Suudi petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırı ile ilgili bilinenler neler?

16.09.2019 20:00

Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırı küresel petrol tedarikinin yüzde 5 oranını vurdu, petrol fiyatları ise yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin son raundu olan saldırı nasıl gelişti, petrol sektörüne nasıl yansıdı? Euronews.com'da Görüntüle