Suudi Kraliyet Ailesi'nden 2 kişi görevden alındı
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Suudi Kraliyet Ailesi'nden 2 kişi görevden alındı

Suudi Arabistan'da aralarında Kraliyet ailesinin 2 üyesinin de bulunduğu üst düzey yetkililer görevden alındı.

Suudi Kraliyet Ailesi'nden 2 kişi görevden alındı
01.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:06

Suudi Arabistan'da aralarında Kraliyet ailesinin 2 üyesinin de bulunduğu üst düzey yetkililer görevden alındı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in kraliyet kararnamesi ile üst düzey isimler görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Yemen'deki savaşın başındaki kişi olan Ortak Kuvvetler Komutanı Korgeneral Fahd bin Turki bin Abdulaziz ve oğlu Abdulaziz bin Fahad'ın yanı sıra yanı sıra Kraliyet ailesinden 2 kişi bulunuyor. Kararnamede, söz konusu kişilerin diğer dört yetkiliyle birlikte Savunma Bakanlığı tarafından izlenen "şüpheli mali anlaşmalarla" ilgili olarak soruşturulacağı belirtildi. Ancak, görevden almalar ve soruşturmaların 4 yıl önce göreve gelen Veliaht Prens Mohammed bin Salman'ın başlattığı yolsuzlukla mücadele kapsamında yapıldığı iddia ediliyor.

Veliaht Prens Mohammed bin Salman, hükümetteki yolsuzluk iddialarına karşı mücadele başlatmıştı. Bu yılın başında, aralarında kraliyet ailesinden 3 isim tutuklanmıştı. 2017 yılında yapılan yolsuzluk operasyonunda, 200'den fazla prens ve bakan, başkent Riyad'daki Ritz-Carlton oteli başta olmak üzere bazı lüks otellerde tutulmuştu. Bir kısmı daha sonra bırakılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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