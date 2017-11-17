Suudi Kralı Tahtı Bırakıyor' İddiası
Suudi Arabistan'da onlarca prens ve iş adamının gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken, Kralı Selman'ın gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a devredeceği iddia edildi.
Suudi Arabistan'da onlarca prens ve iş adamının gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken, Kralı Selman'ın gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a devredeceği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com