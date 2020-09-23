Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek
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Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

23.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:43
Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

BİRLEŞMİŞ Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin ABD yönetiminin İsrail ve Filistin'i bir araya getirme ve Orta Doğu'da barış sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin ABD yönetiminin İsrail ve Filistin'i bir araya getirme ve Orta Doğu'da barış sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

Suudi Kralı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine değindi.

"ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kral Selman, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.

"Hizbullah silahsızlandırılmalı"

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, "Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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