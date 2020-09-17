Suudi Koalisyonu, patlayıcı taşıyan İHA'yı imha etti
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Suudi Koalisyonu, patlayıcı taşıyan İHA'yı imha etti

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Koalisyonu, patlayıcı taşıyan İHA'yı imha etti
17.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:23

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA'nın haberinde, İHA'nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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