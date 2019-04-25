Suudi Kız Kardeşlerden Google ve Apple'a Çağrı: İnsanlık Dışı Uygulamayı Kaldırın

Suudi Kız Kardeşlerden Google ve Apple'a Çağrı: İnsanlık Dışı Uygulamayı Kaldırın

Ailelerinden baskı gördükleri gerekçesiyle Gürcistan'a sığınan iki Suudi kız kardeş, teknoloji devleri Apple ve Google'a çağrıda bulunarak Suudi Arabistan'daki kadınları takip etmede kullanılan Absher adlı uygulamanın ilgili platformlardan kaldırılmasını talep etti.

Suudi Kız Kardeşlerden Google ve Apple'a Çağrı: İnsanlık Dışı Uygulamayı Kaldırın

Ailelerinden baskı gördükleri gerekçesiyle Gürcistan'a sığınan iki Suudi kız kardeş, teknoloji devleri Apple ve Google'a çağrıda bulunarak Suudi Arabistan'daki kadınları takip etmede kullanılan Absher adlı uygulamanın ilgili platformlardan kaldırılmasını talep etti.

Maha ve Wafa al-Subaie adlı iki kız kardeş, birkaç gün önce ailelerinden baskı ve şiddet gördüklerini belirterek Gürcistan'a sığınmış ve Birleşmiş Milletler'den korunma amacıyla yardım istemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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