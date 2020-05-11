Suudi kararıyla petrol yükseldi Yeni haftaya düşüşle başlayan petrol fiyatlarında yön, Suudi Arabistan'ın üretimde ek kesinti kararıyla yeniden yukarıya döndü.

Yeni haftaya düşüşle başlayan petrol fiyatlarında yön, Suudi Arabistan'ın üretimde ek kesinti kararıyla yeniden yukarıya döndü. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Haziran ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintilerine ek olarak petrol üretiminde günde 1 milyon varil kesintiye gideceğini ve böylece ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla günde 4.8 milyon varil azalmış olacağına dikkat çekti.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının istihdam rakamları sonrasında direncini koruduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Nisan ayı istihdam raporu söz konusu ayda 20 milyon kişinin işini kaybedip işsizlik oranının yüzde 15'e yaklaştığını gösterdi. Beklentilerle kıyaslandığında korkulduğu kadar ağır bir tablonun ortaya çıkmaması ons altına ilk etapta güç kaybı olarak yansısa da baskının kalıcı olmadığını gördük. Fiyatların 1,700 doların üzerinde tutunmaya devam etmesinin ise teknik açıdan görünümün bozulmasını engellediğini söyleyebiliriz. Bu noktada sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1,715 doların üzerinde kalıcı rakamların daha iyimser bir tablo yaratacağına yönelik görüşümüzü koruyoruz."Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 0.45 artışla 30.72 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.77 artışla 26.24 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.01 artışla 15.48 dolar,altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,702.06 dolar,bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,platin, yüzde 0.65 düşüşle 765.76 dolar,paladyum yüzde 2.35 düşüşle 1,848.99 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 388 lira, çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2,547 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA