Suudi Kamu Yatırım Fonu, uluslararası finans kuruluşlarıyla kredi kolaylığı anlaşması imzaladı
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Suudi Kamu Yatırım Fonu, uluslararası finans kuruluşlarıyla kredi kolaylığı anlaşması imzaladı

10.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:49
Suudi Kamu Yatırım Fonu, uluslararası finans kuruluşlarıyla kredi kolaylığı anlaşması imzaladı

Suudi Kamu Yatırım Fonu, Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve ABD'den 17 uluslararası finans kuruluşuyla 15 milyar dolarlık "çok para birimli kredi kolaylığı anlaşması" imzaladı.

Suudi Kamu Yatırım Fonu, Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve ABD'den 17 uluslararası finans kuruluşuyla 15 milyar dolarlık "çok para birimli kredi kolaylığı anlaşması" imzaladı.

Fon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kredi kolaylıkları ve borç araçlarının, Kamu Yatırım Fonu stratejisinin bir parçası konumundaki dört finansman kaynağından biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çeşitli para birimleri cinsinden kredi olanağının Fon'a hedeflerine ulaşma, varlık ve yükümlülüklerini yönetme konusunda esneklik sağladığı, ayrıca çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir finansman stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan 2030 vizyonu kapsamında, ekonomisini petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak için yerel ve yurt dışındaki yatırımları yoluyla gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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