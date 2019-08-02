Suudi kadınlara yeni haklar: Erkeksiz seyahat etme, evlenme ve boşanma başvurusu
Suudi Arabistan kraliyet kararnamesi ile 21 yaşına basan Suudi kadınlar artık tek başına artık pasaport başvurusu yapabilecek. Tek başına seyahat etme hakkının yanı sıra, yeni düzenlemeyle kadınlara çocukları için kimlik çıkartma, evlilik ve boşanma başvurusu hakkı da tanındı
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetiminde açıklanan yeni açılımlar kadın erkek eşitliği artırmayı hedefliyor.
Suudi Arabistan kraliyet kararnamesi ile 21 yaşına basan Suudi kadınlar artık tek başına artık pasaport başvurusu yapabilecek. Kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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