Suudi kadınlara yeni haklar: Erkeksiz seyahat etme, evlenme ve boşanma başvurusu

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetiminde açıklanan yeni açılımlar kadın erkek eşitliği artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan kraliyet kararnamesi ile 21 yaşına basan Suudi kadınlar artık tek başına artık pasaport başvurusu yapabilecek. Kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu. Euronews.com'da Görüntüle