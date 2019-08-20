Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan yurt dışına seyahat etmeye başladı

20.08.2019 23:29

Suudi Arabistan'da kadınların eşlerinin izni olmadan serbestçe seyahat etmesine yönelik kanun uygulanmaya başladı.

Suudi Arabistan devlet ajansı SPA İçişleri Bakanlığı'na dayanarak, "Pasaport ve medeni hal kurumları ile onların krallığın her bölgesindeki şubeleri kraliyet fermanında ön görülen emirleri uygulamaya başladı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle