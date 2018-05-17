Suudi Kadınlar, Araba Kullanma Yasağının Kaldırılmasını Eleştiren Erkeklerle Dalga Geçti
Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesi üzerine erkeklerin aleyhte başlattıkları kampanyaya kadınlar sosyal medya üzerinde esprili şekilde cevaplar vererek erkeklerle dalga geçti.
Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı. Suudi kadınlar Haziran'dan itibaren ehliyet alıp trafiğe çıkabilecek.
ERKEKLER "ARABA KULLANAMAZSIN" KAMPANYASI BAŞLATTI
Yasağın kaldırılmasından memnun olmayan bazı erkekler, sosyal medyada "araba kullanamazsın" etiketli paylaşımlar yapmaya başladı. Kadınlar ise bu gönderilere karşı, aynı etiketi kullanarak esprili bir cevap kampanyası başlattı.
KADINLAR DALGA GEÇTİ
Pazartesi gününden bu yana 65 binden fazla "araba kullanamazsın" etiketli ancak kadınların araba kullanmasını destekleyen paylaşım yapıldı. Kadınlar bu etiketi kullanarak komik fotoğraf ve videolar paylaştı.
Bazı kadınlar da bu etiketi kullanarak hayallerindeki arabaların fotoğraflarını paylaştı. Bazı kadınlar da sürücü kursu kitaplarının fotoğraflarını paylaştı.
"KADINLARA KARIŞMA HAKKI GÖREN ERKEKLER EZİKTİR"
Bir tweette ise "Kendilerinde kadınları ilgilendiren konulara karışma hakkı gören erkekler eziktir" denildi.
Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu. Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar araba sürdükleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak ülkede geçen yıl sonundan bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başlattığı bir sosyal değişim rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz ay, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonu açılmıştı.
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vay arap ablama bak. . . sankü 40 senelik ralli pilotu ya la. . . bass apla beya. . kim tutar seni. . . bide makas at. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Karayollarında bu sürücülerin fotoğraflarını çeken kamera aracı kimin kullandığını nasıl anlayacaklar hepsi aynı bunların. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İPLERİ ELİNDEN BIRAKTIĞIN GİBİ BU HALE DÜŞERSİN İŞTE.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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siyonistler orayıda deyiştirdi yarın kerhane açılır öbür gün içki satılır diyer gün bahis oynatırlar ondan sonra avrupa mezhebini alır onun gibi yaşarlarCevap Yaz 6 1 Yayından KaldırANLAM BOZULMADIĞI SÜRECE "DE","DA" AYRI YAZILIR...: Y değil!!! Ğ yumuşak G!!! Kısaca Türkçe yok, gerisi de YOK!!!1 1 Yayından Kaldır