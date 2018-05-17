Suudi Kadınlar, Araba Kullanma Yasağının Kaldırılmasını Eleştiren Erkeklerle Dalga Geçti

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı. Suudi kadınlar Haziran'dan itibaren ehliyet alıp trafiğe çıkabilecek.

ERKEKLER "ARABA KULLANAMAZSIN" KAMPANYASI BAŞLATTI

Yasağın kaldırılmasından memnun olmayan bazı erkekler, sosyal medyada "araba kullanamazsın" etiketli paylaşımlar yapmaya başladı. Kadınlar ise bu gönderilere karşı, aynı etiketi kullanarak esprili bir cevap kampanyası başlattı.

KADINLAR DALGA GEÇTİ

Pazartesi gününden bu yana 65 binden fazla "araba kullanamazsın" etiketli ancak kadınların araba kullanmasını destekleyen paylaşım yapıldı. Kadınlar bu etiketi kullanarak komik fotoğraf ve videolar paylaştı.

Bazı kadınlar da bu etiketi kullanarak hayallerindeki arabaların fotoğraflarını paylaştı. Bazı kadınlar da sürücü kursu kitaplarının fotoğraflarını paylaştı.

"KADINLARA KARIŞMA HAKKI GÖREN ERKEKLER EZİKTİR"

Bir tweette ise "Kendilerinde kadınları ilgilendiren konulara karışma hakkı gören erkekler eziktir" denildi.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu. Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar araba sürdükleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak ülkede geçen yıl sonundan bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başlattığı bir sosyal değişim rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz ay, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonu açılmıştı.