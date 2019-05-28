Suudi imam: Kadın ve erkekler aynı yerde ibadet etmeli, kadın korkusu bitmeli
Emekli Kabe imamlarından Şeyh Adil el Kelbani, Suudi Arabistan'da cinsiyet ayrımcılığına karşı değişim çağrısında bulunarak mevcut yaklaşımın kadınlara karşı fobi ya da "kadın korkusu" halini aldığını söyledi
Emekli Kabe imamlarından Şeyh Adil el Kelbani, Suudi Arabistan'da cinsiyet ayrımcılığına karşı değişim çağrısında bulunarak mevcut yaklaşımın kadınlara karşı fobi halini aldığını söyledi. İmam Kelbani, kadın korkusunun bitmesi gerektiğini vurguladı.
Kadın ve erkeklerin namaz kılarken ayrılmaması gerektiğini savunan İmam Kelbani, televizyonda canlı yayımlanan konuşmasında bu tür bir ayrılmanın Hz. Muhammed döneminde de olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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