Suudi Heyeti Suriyelileri Ziyaret Etti

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Waleed A. Elkhereiji ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı konteyner kenti ziyaret etti.

Konteyner kente gelen Elkhereiji, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından kampta gezdirilerek mültecilerle ilgili bilgi verildi.

Suriyeli sığınmacılarla sohbet eden Büyükelçi Elkhereiji, Suriyelilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaymakam Şahin, Suriyeli misafirleri ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Waleed A. Elkhereiji ve beraberindeki heyeti en iyi şekilde ağırlayarak, her 2 geçici barınma merkezindeki sığınmacılarla ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Ziyaret kapsamında Elkhereiji ile kamptaki eğitim alanları ve sosyal tesisler ile Suriyeli aileleri ziyaret ettiklerini ifade eden Kemal Şahin, "Sayın Büyükelçi hem bizim anlatımımızla hem de bizzat kendi gözlemleriyle Türkiye'nin Suriyelilere yönelik verdiği hizmetin memnun edici olduğunu ifade etmiştir. Yapılan ziyaret, Suriyelilere verilen hizmetleri yerinde görme anlamında yapılmıştır. Bu nedenle Büyükelçi Elkhereiji bazı aileleri de ziyaret ederek, onlarla sohbet ederek, verilen hizmetleri beğendiğini bizlere aktarmıştır." diye konuştu.