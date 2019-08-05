Suudi güvenlik güçlerinden hacı adaylarına 'güvendesiniz' gösterisi
Dünyanın dört bir yanından hacı adaylarını ağırlayan Suudi Arabistan'nın kolluk kuvvetleri düzenledikleri askeri geçitle, misafirlere güvendesiniz mesajını verdi.
Dünyanın dört bir yanından hacı adaylarını ağırlayan Suudi Arabistan'nın kolluk kuvvetleri düzenledikleri askeri geçitle, misafirlere güvendesiniz mesajını verdi.
Her yıl hac dönemi başlamadan bir kaç gün önce yapılan geçitte askerler ağır silahlarla boy gösterdi, tatbikat yaptı.
Kaynak: Euronews.com
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