Suudi güvenlik güçlerinden hacı adaylarına 'güvendesiniz' gösterisi

Suudi güvenlik güçlerinden hacı adaylarına 'güvendesiniz' gösterisi

Dünyanın dört bir yanından hacı adaylarını ağırlayan Suudi Arabistan'nın kolluk kuvvetleri düzenledikleri askeri geçitle, misafirlere güvendesiniz mesajını verdi.

5.08.2019 14:48

Dünyanın dört bir yanından hacı adaylarını ağırlayan Suudi Arabistan'nın kolluk kuvvetleri düzenledikleri askeri geçitle, misafirlere güvendesiniz mesajını verdi.
Her yıl hac dönemi başlamadan bir kaç gün önce yapılan geçitte askerler ağır silahlarla boy gösterdi, tatbikat yaptı.

Kaynak: Euronews.com

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