Suudi Genç Kız: Geri Gönderirseniz Öldürecekler

Bangkok havalimanında alıkonan Suudi genç kız, ülkeye iade edilirse öldürüleceğini iddia etti.

Pasaportu ve belgeleri olmadığı için Bangkok Suvarnabhumi havalimanında tutulan Suudi Rahaf Muhammed Al-Qunun, (18) dün otel rezervasyonu ve ger dönüş bileti olmadığı için ülkeye girişinin reddedildiğini ve Taylandlı yetkililer tarafından geri gönderildiği takdirde yaşamın tehlikede olduğunu söyledi.

Çin televizyonu CGTN'ye konuşan Rahaf Muhammed Al-Qunun, Bangkok Suvarnabhumi havaalanına geldiğinde Suudi ve Kuveytli yetkililer tarafından durdurulduğunu ve seyahat belgesinin zorla ondan alındığını iddia etti.

Genç kadın ropörtajda, "Pasaportumu aldılar" dedi ve 'erkek koruyucusunun', 'izinsiz' seyahat için onu rapor ettiğini de söyledi. Kendisini 'ateist' olarak tanımlayan Rahaf, ailesinden kaçmaya çalıştığını ve fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığını iddia etti.

"Ailem çok katı insanlar ve beni altı ay boyunca bir odada hapsettiler, çünkü saçımı kestim" diyen genç kız, geri gönderilirse tekrar hapsedileceğinden emin olduğunu da anlattı. Ailesinin kendisini öldürmesinden korkan genç kızın yardım twitleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

TAYLAND HAVALİMANI POLİSİ: EVLİLİKTEN KAÇIYOR

Taylandlı havalimanı polisi ise olayı koordine etmek için Suudi Arabistan büyükelçiliğine başvurduklarını belirterek, "Evlenmekten kaçınmak için ailesinden kaçtı ve Suudi Arabistan'a geri dönmekte sorun yaşayabileceğinden endişe duyuyor" açıklamasını yaptı.

Ancak Rahaf, vize sahibi olduğunu iddia ettiği Avustralya'ya sığınma talebinde bulunduğunu ve bunun Bangkok havalimanında Suudi ve Kuveyt büyükelçiliği temsilcileri tarafından anlaşıldığını, pasaport ve belgelerine el konulduğunu belirterek sosyal medya hesabından bu duruma itiraz etti.

GÖÇMEN DAİRESİ: "GERİ GÖNDERİLECEK "

Göçmen Dairesi Başkanı Surachate Hakparn ise "Bu bir aile sorunu" diyerek, biletinin dün alındığını ve Pazartesi sabahı genç kızın Kuveyt üzerinden Suudi Arabistan'a geri gönderileceğini söyledi. İltica talebinde bulunup bulunulmadığı sorusuna bilgisi olmadığı yanıtını veren Hakparn, "Bilmiyorum ancak eğer birileri iltica etmek isterse ülkelerin yanıtını beklemek zorunda" dedi.

İnsan Haklar İzleme Örgütü Asya Direktör Yardmcısı Phil Robertson ise Al-Qunun'un bu sabah planlanan uçuşta yolculuk etmediğini açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği Görevlisi bdulilah eş-Şuaybi, el-Khalejia televizyon kanalına yaptığı açıklamada genç kızın pasaportuna el konulduğu iddialarını yalanladı, pasaportu olmadığı için havalimanında tutulduğunu söyledi ve Twitter'da yazdığı her şeye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. - N

Kaynak: DHA