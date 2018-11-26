Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Cesedinin Arandığı Malikane Havadan Görüntülendi

YALOVA (İHA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da iki malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki iki malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından lüks villa havadan da görüntülendi. - YALOVA