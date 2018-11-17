Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Dini Nikahlı Eşi Olduğu Ortaya Çıktı

Cesedi halen bulunamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın özel hayatı ile ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan Mısırlı kadın, Washington Post gazetesine bu nikahı anlatırken yasal haklarının tanınması gerektiğini söyledi.

KAŞIKÇI'NIN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın özel hayatı ile ilgili yeni görüntüler ve iddialar ortaya çıktı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Mısırlı bir kadın bu yıl içerisinde Kaşıkçı ile dini bir törenle evlendiğini öne sürdü. Güvenliği ve işiyle ilgili endişeleri nedeniyle sadece isminin ilk harfini ve soy ismini veren H. Atr isimli kadın, Kaşıkçı ile olan 'evliliğini' bir Müslümanın eşi olarak tanınmak ve tüm haklarını almak istediği için açıkladığını söyledi.

KAŞIKÇI AİLESİ KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Mısırlı kadın, Washington Post'la Kaşıkçı ile olan mesajlaşmalarını ve düğün töreninin de içerisinde olduğu bazı fotoğrafları paylaştı. Törenin, Washington'da yapıldığı kaydedildi. Kaşıkçı ailesi üyeleri konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

"CEMAL BANA BU KADINDAN HİÇ BAHSETMEDİ"

Gazetenin telefonla ulaştığı Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Cemal bana bu kadından hiç bahsetmedi. İnsanların Cemal'le ilgili sahip olduğu düşünceleri neden değiştirmeye çalışıyor? Ne istiyor? Bunun Cemal'i kötülemek ve itibarını sarsmak için bir girişim olduğundan şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı.

H. Atr'ın Kaşıkçı'nın meşru eşi olduğunu kanıtlaması durumunda, Kaşıkçı ailesinin Suudi Arabistan'dan alacağı herhangi bir tazminattan pay alabileceği belirtiliyor. Ancak Atr'ın öne sürdüğü evliliğin yasal pozisyonu da tartışmalı bir durumda.

EVLİLİK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Atr, evlilik fotoğrafları ve diğer kanıtları Ortadoğu'daki bir ülkede bulunan Suudi Arabistan ve Türkiye konsolosluklarına teslim ettiğini belirtti. Washington Post bu fotoğraflardan bazılarının bu hafta içerisinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen Twitter hesaplarından paylaşıldığına dikkat çekti.

Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarına Hatice Cengiz ile resmi nikah kıydıktan sonra Mısırlı kadınla dini evliliğini sonlandırmak istediğini söylediği iddialar arasında. Bir diğer iddiaya göre de bu evlilik daha önce bitti.

"ONU ÖLDÜRECEKLERİNİ ASLA DÜŞÜNMEDİ"

Mısırlı kadın 50 yaşında olduğunu ve bir Körfez ülkesinde yaşadığını belirtirken, Kaşıkçı ile 10 yıl önce bir medya forumunda tanıştığını ancak aralarındaki ilişkinin geçtiğimiz yıl başladığını söyledi. Atr, Kaşıkçı'yı son olarak Eylül ayında gördüğünü, Suudi gazetecinin Suudi Arabistan hükümetinin kendisine karşı bir misilleme yapabileceği yönündeki endişelerini ara sıra dile getirdiğini ancak hayatının tehlikede olduğunu düşünmediğini belirtti.

"Onu öldüreceklerini asla düşünmedi" diyen Atr, "Onu kaçırıp dövebileceklerini biliyordu ancak asla bu kadar ileri gideceklerini düşünmedi" ifadelerini kullandı.