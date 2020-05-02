Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası
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Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası

Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası
02.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:14

Suudi Arabistan Cidde'de çalışan 196 Türk işçi, çalıştıkları firma kendilerine oturma izni almadığı için ülkede mahsur kaldı.

Suudi Arabistan Cidde'de çalışan 196 Türk işçi, çalıştıkları firma kendilerine oturma izni almadığı için ülkede mahsur kaldı. Bir ay önce bir kişinin de hayatını kaybettiği işçiler, Türkiye'ye dönecekleri günü bekliyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir inşaatta çalışan 196 Türk işçi, iddiaya göre inşaat firması kendilerine oturma izni almayınca cezalı duruma düştü. Firma parası olmadığını belirterek, 1 milyon 700 bin riyal cezayı ödemeyince, 4 Nisan günü kalp krizi geçiren Ordulu bir işçinin cenazesi ile birlikte, 196 Türk vatandaşının ülkeye dönüşüne izin verilmediği iddia edildi.

İşçiler, hem korona virüsü salgını nedeniyle bulundukları ortamdan çıkmak için konsolosluğa isim listesi verdiklerini, şirketin çıkış evraklarını teslim etmediği için Cidde'de kaldıklarını belirti. Türk işçiler ayrıca, kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Ordulu vatandaşın yaklaşık 1 aydır uygunsuz koşullardaki morgda bekletildiğini iddia ederken, şirket tarafından tehdit edildiklerini, Arap kefil tarafından rehin alındıklarını ve 3 aydır çalıştıkları işin karşılığını da alamadıklarını aktardı.

Türk işçiler, yetkililerden yardım beklediklerini de sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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