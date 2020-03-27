Suudi doktorun yürek burkan videosu Suudi Arabistan'da koronavirüs(Covid-19) hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde kendisine sarılmak isteyen küçük oğluna 'uzak durmasını' söyleyip ardından gözyaşlarına boğuldu.

Suudi Arabistan'da koronavirüs(Covid-19) hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde kendisine sarılmak isteyen küçük oğluna 'uzak durmasını' söyleyip ardından gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs vaka sayısının 1012'ye yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde, sarılmak için kendisine doğru koşan küçük oğluna 'uzak dur' diyerek, oğlunun kendisine sarılmasını engelledi. Doktor baba daha sonra yere çöküp ağlamaya başladı. Doktor babanın koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamadığı ve gözyaşlarına boğulduğu o anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda 'duygusal' yorum aldı.

Görüntü Dökümü

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-Doktor babanın eve girmesi-Oğlunun kendisine doğru koşması-Babanın, oğluna 'uzak dur' demesi

-Babanın yere çöküp ağlaması

- Arabistan

Kaynak: DHA