Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin
Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin.
31.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:14
Suudi Arabistan'da Krallık Hac ve Umre Bakanı Doktor Muhammed Saleh Benten, bu sene hac vazifesini yerine getirmek isteyen adayların koronavirüs salgınıyla ilgili süreci beklemeleri gerektiğini belirterek, konu hakkında acele edilmemesi çağrısında bulundu.
Devlet televizyonundan açıklama yapan Benten, "Şu anda koronavirüsle ilgili durumu gözlemliyoruz. Sürecin daha fazla aydınlanması gerekiyor. Koşullar iyileştiği vakit hac adaylarını en kısa zamanda bilgilendireceğiz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com