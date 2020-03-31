Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin.

Suudi Arabistan'da Krallık Hac ve Umre Bakanı Doktor Muhammed Saleh Benten, bu sene hac vazifesini yerine getirmek isteyen adayların koronavirüs salgınıyla ilgili süreci beklemeleri gerektiğini belirterek, konu hakkında acele edilmemesi çağrısında bulundu.

Devlet televizyonundan açıklama yapan Benten, "Şu anda koronavirüsle ilgili durumu gözlemliyoruz. Sürecin daha fazla aydınlanması gerekiyor. Koşullar iyileştiği vakit hac adaylarını en kısa zamanda bilgilendireceğiz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle