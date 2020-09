Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nda üretim kısıntısı programının değiştirilmediğine ilişkin haberler üzerine petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nda üretim kısıntısı programının değiştirilmediğine ilişkin haberler üzerine petrol fiyatları yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerin fiyatları düştü.

Suudi Arabstan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'ndaki konuşmasında, tüm katılımcıların anlaşmaya uymaları gerektiğini vurguladı ve uyamayanların da daha büyük kısıntılarla bu açıklarını kapatacaklarını söyledi ve ekledi: "Öncelikle şuna açıklık getirmek isterim ki, bu anlaşmanın koşullarına uymak bir hayır işi değildir. Bu koşullara uyum, bu grubun her bir üyesinin çıkarlarını ve kazançlarını maksimize etmek için yürüttüğümüz kolektif çabanın ayrılmaz bir parçasıdır."Suudi Bakan konuşmasında ayrıca, kısıntılara uyumdan kaçmak için değişik taktikler uygulanmasının her zaman hüsranla soruçlanacağı uyarısı da yaptı ve ekledi: "Her birimizin üretim kısıntısı açıkları için bir plan hazırlaması ve bunu yıl sonuna kadar uygulaması gerekir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.82 artışla 43.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.81 artışla 41.14 dolar,altın yüzde 0.95 düşüşle 1,940.73 dolar,gümüş yüzde 1.60 düşüşle 26.73 dolar,bakır yüzde 0.50 artışla 6,792.00 dolar,platin yüzde 3.94 düşüşle 935.18 dolar,paladyum yüzde 2.32 düşüşle 2,340.18 dolar düzeyindeydi.Altının küresel piyasalarda fiyatının düşmesine karşın, dolardaki yükseliş nedeniyle iç piyasada gram altın 471 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,079 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileri karşıladığı belirtilerek, "Haftanın beklenen kritik gelişmesi Fed toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar beklenenin aksine sakin bir seansı geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi: "Altın da bu sakinlikten nasibini alarak 1,954 dolar/onstan başladığı seansı, mütevazı bir kazançla tamamladı. "Fed, beklendiği gibi faiz kararına dair bir değişikliğe gitmezken, üç yıl boyunca faiz değişikliğine gidilmeyeceği vurgulandı. "Karar sonrası Başkan Jerome Powell basın karşısına çıktı ve sözleri dikkatle takip edildi."Başkan, bir kez daha enflasyon konusuna dikkat çekerken, yüzde 2.0 hedefi yakalanıncaya kadar faizde değişikliğe gidilmeyeceğini aktardı. "Aynı zamanda krizin geçtiğinden emin oluncaya kadar piyasaları desteklemeye devem edeceklerini de sözlerine ekledi. "Başkanın sözleri piyasalar açısından sürpriz bir gelişme barındırmazken, piyasaların tepkisi de kısıtlı oldu. "Altın seansı 1959 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0,2 kazançla günü tamamladı.""Gümüş de benzer şekilde tepkisini kısıtlı verirken, dünkü seansı yatayda tamamladı. 27.16 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu."Platin, diğer kıymetliler gibi benzer şekilde yatay kapanış yaptığı bir seansı geride bıraktı. 973 dolar/onstan seansı tamamlayarak yatay bir kapanış yaptı."Paladyum ise günün kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni oldu. Dünkü seansa 2,405 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, 2,394 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.4 değer kaybıyla seansı tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası düşük hacimle işlem görmeye devam ediyor. Dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.4-0.6 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,463 kg altın, 927 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA