Haberler » Ekonomi » Suudi Bakan açıkladı: OPEC+ kararı Karar oy birliği ile alındı - Ekonomi

Suudi Bakan açıkladı: OPEC+ kararı Karar oy birliği ile alındı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC ve müttefiklerinin global petrol arzının kısılması ve global ham petrol stokları düştüğünde daha fazla petrol pompalama kararını oy birliği ile aldıklarını söyledi.

09.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:38
Suudi Bakan açıkladı: OPEC+ kararı Karar oy birliği ile alındı

Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, ve müttefiklerinin global petrol arzının kısılması ve global ham petrol stokları düştüğünde daha fazla petrol pompalama kararını oy birliği ile aldıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler