Suudi Bakan açıkladı: OPEC+ kararı Karar oy birliği ile alındı

09.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:38

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC ve müttefiklerinin global petrol arzının kısılması ve global ham petrol stokları düştüğünde daha fazla petrol pompalama kararını oy birliği ile aldıklarını söyledi.