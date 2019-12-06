Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü: Trump'la konuşan Kral Suud 'barbarca' dedi

06.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:43

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un, bir vatandaşları tarafından ABD'deki hava üssünde düzenlenen saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak tanımladığını aktardı.



Trump, bu sabah Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle