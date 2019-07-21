Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

İlgi gören etkinliklerden birisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) onayıyla düzenlenen plaj futbolu turnuvasına oldu. 4 gün süreden uluslararası turnuvaya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Çin, Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkeler katıldı. Şampiyon ise oldukça çekişmeli geçen finalde Mısır'ı uzatmalarda 5-4 mağlup eden Umman oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et