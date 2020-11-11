Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

11.11.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:28
Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu olan ülkenin tanınmış alimlerinden 63 yaşındaki Selman el-Avde, 16 Kasım'da yapılacak duruşması öncesinde ailesiyle telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu olan ülkenin tanınmış alimlerinden 63 yaşındaki Selman el-Avde, 16 Kasım'da yapılacak duruşması öncesinde ailesiyle telefonda görüştü.

Avde'nin oğlu Abdullah Avde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hapisten gelen telefon. Babamız Selman el-Avde'nin sesini duyduk." ifadeleri ile telefon görüşmesi sırasında çekilen video kaydını paylaştı.

Abdullah Avde paylaşımında ayrıca, "Torunu dedesine müjdeliyor: Müjde dedecim ortaokula başladım. Dedesi: Maşallah. Sizi çok özledim. Hepinizi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada da aynı görüntü, "Selman el-Avde'nin ailesi ve torunuyla konuştuğu telefon görüşmesi ilk kez yayımlandı." ifadesiyle paylaşıldı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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