Suudi Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmayı reddetti

PRAG - Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda ödül alan Suudi Arabistanlı bir öğrenci, İsrail bayrağının yanında durmayı red ederek, İran'lı öğrencinin yanına geçti.

Çek Cumhuriyeti'de düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Olimpiyatlarda ödül alan ülkelerin öğrencilerin sahneye çıktığı esnada Suudi Arabistan bayrağı taşıyan öğrenci yanına İsrail bayrağı taşıyan bir öğrencinin gelmesi üzerine, yerini değiştirerek İran bayrağı taşıyan bir diğer öğrencinin yanına geçti.

Suudi Arabistanlı gencin bu hareketi Arap aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden taktir edildi.