Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi
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Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

31.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:12
Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

Suudi Arabistan'da 3 yıldan fazladır tutuklu bulunan alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi.

Suudi Arabistan'da 3 yıldan fazladır tutuklu bulunan alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Riyad'taki Ceza Mahkemesinin Alim Yusuf el-Ahmedi 4 yıllık hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Aynı mahkemenin Şeyh Ahmed'e bir kitap fuarı ve bir TV programına katılması ayrıca bazı düşünce tutuklularını etmesi sebebiyle dört yıl boyunca seyahat yasağı getirdiği kaydedilen açıklamada, Ahmed'in tutuklanmasından itibaren geçen sürenin de cezaya dahil edileceği bu sebeple 2021 Eylül ayı başlarında serbest bırakılacağı aktarıldı.

Konu ile ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri gibi alimler ve fikir adamlarına yönelik tutuklamalar kapsamında Şeyh Ahmed de 2017'de "terör ve devlete karşı komplo" suçlamaları ile tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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