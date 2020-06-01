Suudi Arabistanlı aktivistler, tutuklu Hezlul'un sağlık durumunun açıklanmasını istiyor
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Suudi Arabistanlı aktivistler, tutuklu Hezlul'un sağlık durumunun açıklanmasını istiyor

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Mahkumları" Twitter hesabı, Riyad yönetimine, tutuklu kadın aktivistlerden Luceyn el-Hezlul'un sağlık durumunu açıklamaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistanlı aktivistler, tutuklu Hezlul'un sağlık durumunun açıklanmasını istiyor
01.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:55

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Mahkumları" Twitter hesabı, Riyad yönetimine, tutuklu kadın aktivistlerden Luceyn el-Hezlul'un sağlık durumunu açıklamaları çağrısında bulundu.

Aktivist Hezlul'un ailesinin, kızlarıyla irtibatlarının kesildiği ve 2 aydan uzun süredir ziyaretlerinin engellendiğini açıklamasının ardından "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan yönetiminden acilen Luceyn el-Hezlul'un ailesiyle irtibat kurmasına izin vermesini, durumunu ve sağlık şartlarını ortaya koymasını istiyoruz. Ayrıca herhangi bir şart koşmadan ve geciktirmeden Hezlul'u serbest bırakmalarını talep ediyoruz."

Luceyn'in iletişim hakkından mahrum bırakılmasının yasal olarak kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, söz konusu aktivistin gözaltına alınmasının geçerli bir sebebi olmadığını unutmadıkları, ayrıca yapılan işkenceleri de gözardı etmedikleri aktarıldı.

Hezlul'un ailesi daha önce, kızlarıyla üç haftadır iletişim kuramadıklarını ve mart ayının ortalarından itibaren ziyaretlerinin engellendiğini, kızlarının sağlık durumundan endişe ettiklerini duyurmuştu.

Aile, Luceyn ile iletişim kurmalarına ve ziyaret etmelerine izin verilmemesinin, daha önce işkence ve hücre hapsine maruz kaldığı dönemi hatırlattığını, dolayısıyla endişe içinde olduklarını kaydetmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, söz konusu şikayetlere yönelik henüz açıklama yapmadı.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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