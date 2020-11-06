Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor

06.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:07
Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor

Suudi Arabistanlı aktivistler, kendisinden bir süredir haber alınamayan tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un akıbetinin açıklanmasını istedi.

Suudi Arabistanlı aktivistler, kendisinden bir süredir haber alınamayan tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un akıbetinin açıklanmasını istedi.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada, 11 gündür açlık grevini sürdüren Luceyn el-Hezlul'dan bir süredir haber alınamadığı, ailesiyle iletişiminin engellendiği belirtildi.

Hezlul'un akıbetinin bir an önce açıklanması ve hayatını tehdit eden bir tehlikeye maruz kalmadan derhal serbest bırakılması talep edilen açıklamada, tüm aktivistlere sosyal medyada "Luceyn el-Hezlul nerede" etiketiyle gündem oluşturma çağrısı yapıldı.

Suud makamlarından konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul, 26 Ekim'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Luceyn'in, hapishane yönetiminin, ailesiyle görüşmesini engellemesini protesto için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

İlgili Haberler

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da eylem düzenlendi
Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da eylem düzenlendi
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı
Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi
Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Türkan Şoray Çağatay Ulusoy
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 14:10:42. #1.15#
title