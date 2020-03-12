Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'yi basın üzerinden söz dalaşı yapmamaya çağırdı
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel

Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'yi basın üzerinden söz dalaşı yapmamaya çağırdı

Suudi Arabistan'dan, birkaç ay önce varılan Riyad Anlaşması'nın tarafları olan Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), "medya polemiklerinden uzak durarak anlaşmazlıkların giderilmesi" çağrısında bulundu.

12.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:16
Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'yi basın üzerinden söz dalaşı yapmamaya çağırdı

Suudi Arabistan'dan, birkaç ay önce varılan Riyad Anlaşması'nın tarafları olan Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), "medya polemiklerinden uzak durarak anlaşmazlıkların giderilmesi" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, kardeş ülke Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasını istediği, Riyad Anlaşması'nın hedeflerinin uygulanabilmesi için çaba sarf ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Riyad Anlaşması'nın tarafları, Yemenlilerin çıkarlarına zarar verecek tırmanışlardan uzak durarak, söz konusu anlaşmanın uygulanması için birlikte çalışmaya çağrıldı.

Anlaşmanın uygulanması konusunda karşılaşılan zorluklara çözüm için birlikte çalışmanın gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, basın üzerinden söz dalaşlarından uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Yemen hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın "ülkede İran projesine karşı yürütülen varlık savaşının başarıyla kazanılması konusunda yeni bir aşama tesis edeceğine" işaret etmişti.

Güney Geçiş Konseyi ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, Konsey yetkililerin geçici başkent Aden'e dönmesini engellemekle suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

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Manşet

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