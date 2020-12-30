Suudi Arabistan Yemen sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı
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Suudi Arabistan Yemen sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı

30.12.2020 02:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 02:32
Suudi Arabistan Yemen sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı

Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde Yemen sınırındaki Necran bölgesinde 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde Yemen sınırındaki Necran bölgesinde 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Cazan Emiri Yardımcısı Emir Muhammed bin Abdulaziz, hayatlarını kaybeden askerleri Luey Fakihi ile Fevvaz Hakemi'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Haberde, 2 askerin Necran bölgesinde vatan müdafaasında öldükleri kaydedildi, ancak nasıl öldüklerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Son olayla birlikte, SPA'nın aralık ayında, ülkenin güneyinde öldürülen askerlere ilişkin açıkladığı rakam 9'a yükselmiş oldu.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır başkent Sana başta olmak üzere birçok vilayeti kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, sınırda Suudi askerlerin vurulduğuna dair açıklama yapıyor. Suudi Arabistan makamları ise bu tür haberleri çoğunlukla doğrulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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