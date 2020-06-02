Suudi Arabistan "Yemen'e Destek Konferansı" düzenledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan "Yemen'e Destek Konferansı" düzenledi

Suudi Arabistan, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan
02.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:29

Suudi Arabistan, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad'ın Yemen'e insani yardım için Birleşmiş Milletler (BM) ile gerçekleştirdiği "Yemen'e Destek Konferansı"na 66 ülke, 15 BM kuruluşu ve 40'tan fazla örgüt katılım gösterdi.

Telekonferansla yapılan toplantıda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Eylül 2014'ten bu yana Yemen'e 16,94 milyar dolardan fazla destek sağladığını söyledi.

Bunun bir kısmının insani yardım projelerinde kullanıldığına işaret eden Bin Ferhan, 3 milyar dolarlık bir meblağı ülkenin yerel para birimini desteklemek amacıyla Yemen Merkez Bankasına yatırdıklarını ifade etti.

Yemen topraklarında döşenen mayınları temizleme desteklerini de sürdürdüklerini aktaran Bin Ferhan, ülkedeki elektrik santrallerini çalıştırmak için aylık 60 milyon dolar değerinde yakıt desteği verdiklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın desteğini alan Yemen hükümetine karşı savaşan İran destekli Husileri, ateşkesi kabul etmemekle suçlayan Bin Ferhan, insani yardımların Yemen'e ulaşması konusunda da Husilerin çeşitli engeller çıkardığını öne sürdü.

"Konferanslardan somut sonuç alınamıyor" eleştirisi

Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Abdulaziz Cabari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür konferanslarda toplanan yardımlardan somut bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Suudi Arabistan tarafından organize edilen konferansın öncekilerden farklı olmayacağına dikkati çeken Cabari, "Yemenliler, basın üzerinden duyurulan milyarlarca dolarlık yardımları dinliyorlar ancak sahada somut olarak bir etkisini görmüyorlar." ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Krallığı, Yemen ve halkının maruz kaldığı açlık, hastalık ve felaketlerin yasal ve etnik sorumlusudur. Yemen yönetimini rehin tutmasının yanı sıra ülkeyi 5 yılı aşkın süredir ablukaya alan ve bombalayan Suudi Arabistan'dır."

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." denilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Haber
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Haber
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Bakan Koca güzel haberi verdi: Türkiye, dünyadaki ilaç çalışmalarına dahil oldu
Bakan Koca güzel haberi verdi: Türkiye, dünyadaki ilaç çalışmalarına dahil oldu
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan "Yemen'e Destek Konferansı" düzenledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 22:32:19. #1.14#
title