Suudi Arabistan "Yemen'e Destek Konferansı" düzenledi Suudi Arabistan, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad'ın Yemen'e insani yardım için Birleşmiş Milletler (BM) ile gerçekleştirdiği "Yemen'e Destek Konferansı"na 66 ülke, 15 BM kuruluşu ve 40'tan fazla örgüt katılım gösterdi.

Telekonferansla yapılan toplantıda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Eylül 2014'ten bu yana Yemen'e 16,94 milyar dolardan fazla destek sağladığını söyledi.

Bunun bir kısmının insani yardım projelerinde kullanıldığına işaret eden Bin Ferhan, 3 milyar dolarlık bir meblağı ülkenin yerel para birimini desteklemek amacıyla Yemen Merkez Bankasına yatırdıklarını ifade etti.

Yemen topraklarında döşenen mayınları temizleme desteklerini de sürdürdüklerini aktaran Bin Ferhan, ülkedeki elektrik santrallerini çalıştırmak için aylık 60 milyon dolar değerinde yakıt desteği verdiklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın desteğini alan Yemen hükümetine karşı savaşan İran destekli Husileri, ateşkesi kabul etmemekle suçlayan Bin Ferhan, insani yardımların Yemen'e ulaşması konusunda da Husilerin çeşitli engeller çıkardığını öne sürdü.

"Konferanslardan somut sonuç alınamıyor" eleştirisi

Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Abdulaziz Cabari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür konferanslarda toplanan yardımlardan somut bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Suudi Arabistan tarafından organize edilen konferansın öncekilerden farklı olmayacağına dikkati çeken Cabari, "Yemenliler, basın üzerinden duyurulan milyarlarca dolarlık yardımları dinliyorlar ancak sahada somut olarak bir etkisini görmüyorlar." ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Krallığı, Yemen ve halkının maruz kaldığı açlık, hastalık ve felaketlerin yasal ve etnik sorumlusudur. Yemen yönetimini rehin tutmasının yanı sıra ülkeyi 5 yılı aşkın süredir ablukaya alan ve bombalayan Suudi Arabistan'dır."

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." denilmişti.

Kaynak: AA