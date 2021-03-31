Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe etti
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Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe etti

Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe etti

Suudi Arabistan, Yemen'e toplam 422 milyon dolar değerinde petrol ürünleri hibe ettiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan, Yemen'e toplam 422 milyon dolar değerinde petrol ürünleri hibe ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, kapsamlı siyasi bir çözüm için Suudi Arabistan'ın başlattığı girişimle ilgili uluslararası desteğe ilişkin konular ele alındı.

Haberde, Veliaht Prens'in Hadi'ye Yemen'in birçok vilayetindeki elektrik istasyonlarının çalıştırılması ve ülkenin imarı ve kalkınması için Suudi Arabistan'ın hazırladığı programdan 422 milyon dolarlık çeşitli petrol ürünlerinin hibe edildiğini aktardığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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