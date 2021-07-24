Suudi Arabistan, Yemen'deki mayın temizleme projesiyle ilgili anlaşmayı 1 yıl uzattı
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Suudi Arabistan, Yemen'deki mayın temizleme projesiyle ilgili anlaşmayı 1 yıl uzattı

Suudi Arabistan, Yemen'deki mayın temizleme projesiyle ilgili anlaşmayı 1 yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki mayın temizleme projesiyle ilgili anlaşmayı bir yıl uzattığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki mayın temizleme projesiyle ilgili anlaşmayı bir yıl uzattığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi yöneticisi Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, Yemen Topraklarını Mayından Temizleme Projesi'nin (MASAM) uygulanmasıyla ilgili anlaşmayı 1 yıl uzattıklarını ifade etti.

Mayın temizleme işini yürüten şirket ile yapılan anlaşmanın maliyetinin 125 milyon 981 Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 33,5 milyon dolar) olduğunu aktaran Rabia, anlaşmanın, Yemen halkına yönelik sorumluluk duygusundan hareketle yenilendiğini kaydetti.

MASAM'ın, Yemen topraklarının Husilerin yerleştirdiği mayın ve patlayıcılardan temizlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Rabia, bugüne kadar 263 bin 428 mayın ve çeşitli patlayıcının temizlendiğine işaret etti.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi bünyesinde yürütülen "MASAM" projesi, Haziran 2018'de Yemen'in farklı bölgelerine Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için başlatılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında zaman zaman varılan anlaşmalarda somut bir ilerleme kaydedilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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