Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı

22.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:47
Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı

Suudi Arabistan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, bu girişimle ilgili bilgi verdi.

Bin Ferhan, girişimin, "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içerdiğini belirtti.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırdı.

Bin Ferhan, girişimin siyasi çözüm için bir fırsat olduğunu ve yürürlüğe konduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Rasim Öztekin Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:48:03. #1.15#
title