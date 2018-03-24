Suudi Arabistan: Yemen'de Washington'la Birlikteyiz
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı danışmanı General Ahmed Assiri euronews'e Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kötü insani krizi olarak tanımladığı Yemen'deki mevcut durumu ve Suudi Arabistan'ın buradaki rolünü değerlendirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı danışmanı General Ahmed Assiri euronews'e Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kötü insani krizi olarak tanımladığı Yemen'deki mevcut durumu ve Suudi Arabistan'ın buradaki rolünü değerlendirdi.
Kaynak: Euronews.com