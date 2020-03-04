Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı
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Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

04.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:41
Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

salgını nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan , kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.


Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberde geçici önlemin ne kadar süre ile uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi. Ülkede bugüne kadar resmi olarak onaylanmış sadece bir Covid-19 vakası bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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