Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü Toplanan kalabalıktan detay Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde...

03.10.2019 06:21
Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü

Toplanan kalabalıktan detay

Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde mumlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et