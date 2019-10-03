Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma
Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü Toplanan kalabalıktan detay Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde...
Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü
Toplanan kalabalıktan detay
Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde mumlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.