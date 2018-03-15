Veliaht Prens Salman İran'ı Nükleer Bomba ile Tehdit Etti, Hamaney'i Hitler'e Benzetti

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televizyonuna yaptığı röportajda, ülkesinin gelecekte nükleer bomba geliştirme amacının olmadığını ama sürekli Orta Doğu'da süper güç olma çabası içinde olan İran'nın nükleer bomba geliştirme teşebbüsü olduğunda kendilerinin en kısa süre içinde İran'a karşı nükleer bomba geliştireceklerini söyledi.

HAMANEY'İ HİTLER'E BENZETTİ

Suudi Arabistan'da kadınlara araç kullanma hakkı gibi birçok hak tanıyan prens Salman, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'i, Nazi Almanya'sının ilk dönemindeki Adolf Hitler'e benzetti.

"İRAN, SUUDİ ARABİSTAN'LA RAKİP OLACAK SEVİYEDE DEĞİL"

Program sunucusu Norah O' Donnell'in "İran ile yüzyıllardır rakipsiniz. Bu rekabetiniz İslam için mi?" sorusuna Salman "İran'ın ordusu Orta Doğu'da en büyük beş ordudan bir tanesi değil, Suudi'nin ekonomisi İran'ın ekonomisinden çok daha büyük. Bu yüzden İran, Suudi ile rakip olacak seviyede değil." cevabını verdi.

"DÜNYA, HİTLERİN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNU FARK ETTİĞİNDE ARTIK ÇOK GEÇTİ"

Haberler.com'un haberine göre; İran dini liderini neden Hitler'e benzettiği sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: Ayetullah Hamaney, Hitler gibi projelerini Orta Doğu'da geliştirmek istiyor. Tıpkı Hitler'in yaptığı gibi. Dünya ülkeleri Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark edene kadar her şey için çok olmuştu. Bu yüzden aynı şeyin tekrarlanmasını istemiyorum.

(Haberler.com/ Dış haberler)